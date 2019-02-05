تدشين جامع الجزائر سيتم "قريبا"

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سيتم "قريبا" الانتهاء من أشغال إنجاز جامع الجزائر وتدشينه.

وأوضح عيسى بمنتدى جريدة الشعب أن أشغال إنجاز جامع الجزائر توشك على الانتهاء وسيتم تدشينه "قريبا"، مشيرا إلى أن تاريخ التدشين "يرجع إلى رئيس الجمهورية".

وذكر في نفس الاطار أن إمام الجامع سيكون "جزائريا" وأنه "سيتعاقب على منبره مجموعة من الأئمة من مختلف جهات الوطن".

وكشف في سياق متصل أنه سيتم في غضون الشهر الجاري عقد مجلس وزاري مشترك لتحديد الهيئة المتعددة القطاعات التي ستكفل بتسيير المرافق الثقافية والدينية الملحقة بالجامع.

يذكر أن جامع الجزائر يضم، بالإضافة الى قاعة الصلاة، مجموعة من المرافق من بينها معهد عالي للتكوين، دار للقرآن، مركز ثقافي، مكتبة، منارة ومتحف، علاوة على مركزين للبحث.