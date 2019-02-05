3 لاعبين جدد في قائمة بلماضي

ذكرت تقارير إعلامية، أن مدرب المنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، وضع في مفكرته ثلاثة لاعبين جدد، خلال المعسكر الإعدادي الذي سيجرى خلال شهر مارس القادم.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أن جمال بلماضي ينوي استدعاء لاعب بريتفورد الانجليزي، سعيد بن رحمة، الذي سبق له اللعب مع الخضر قبل أربع سنوات.

كما يريد مدرب المحاربين، بلماضي، توجيه الدعوة لنجم نادي بارادو هشام بوداوي، الذي يتألق من جولة لأخرى مع فريقه، وأبان عن إمكانيات هائلة.

ويوجد لاعب آخر، في مفكرة المدرب، والأمر يتعلق بلاعب وسط نادي لوهافر الفرنسي فيكتور لكحل.