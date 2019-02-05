سليماني عاشر أغلى الصفقات في تاريخ “البريميير لييغ”!

جاء الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في المركز العاشر ضمن أغلى عشرون صفقة إنتقالية في تاريخ أندية بطولة “البريميير لييغ” خلال الأربع السنوات الأخيرة، وذلك وفقا لما كشف عنه موقع “يوروسبورت” المختص في الأخبار الرياضية، اليوم.

وبحسب ذات المصدر، فإن مهاجم الخضر الذي جاء في المركز الثاني إفريقيا، وراء الغابوني أوباميانغ المتنقل من صفوف دورتموند الألماني نحو صفوف أرسنال الإنجليزي بقرابة 64 مليون أورو خلال الموسم الكروي 2017/2018، يُعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ “ليستر سيتي” حيث انضم إلى “الثعالب” قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة قدرت قيمتها بـ 30.5 مليون أورو خلال الموسم الكروي 2016/2017.

جدير بالذكر أن القائمة تصدرها الفرنسي بول بوغبا المتنقل من صفوف جوفنتوس الإيطالي نحو مانشستر يونايتد بقيمة 105 مليون أورو.