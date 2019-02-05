برلماني يكشف عن تبليغات انتقامية ضد إطارات في الدولة

كشف النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمرواي، عن وجود تبليغات فساد انتقامية ضد إطارات في الدولة، هدفها تشويه صورتهم دون أي وجه حق.

واعتبر عمراوي، في تصريح لـ”سبق برس” على هامش مناقشة مشروع قانون المعدل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن إنشاء قطب جزائي مالي، تمييع لقضية مكافحة الفساد، في ظل حل المرصد الوطني لمكافحة الفساد دون أن يقدم أي حصيلة.

وفي ذات الصدد، أضاف المتحدث، أن القانون الجزائري يحوي مزايا لا تتوفر في بلدان عظمى، بمقابل عدم تطبيقه ميدانيا.

وذهب نائب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إلى أبعد من ذلك حيث قال”لا توجد أي قوانين تتابع، فحتى المبلغين بحد ذاتهم يقدمون تقارير تعسفية هدفها ضرب الكفاءات، وهذا أمر كارثي”.

وتضمن مشروع قانون المعدل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعروض على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، في المادة 6، إنشاء قطب مالي جزائي، يتولى البحث في الجرائم المالية شديدة التعقيد المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي.