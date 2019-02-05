جثمان المرحوم قنايزية يصل الجزائر

وصل ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة جثمان الوزير المنتدب السابق لدى وزير الدفاع الوطني اللواء المتقاعد عبد المالك قنايزية الذي وافته المنية أمس الإثنين بجنيف بسويسرا، إثر نوبة قلبية.

وجرت مراسم استقبال الجثمان بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب والوزير الأول أحمد أويحيى والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إضافة إلى ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.