نحو رفع السن القانوني للتدخين إلى 100 عام!

من المعروف أن أخطار التدخين لا تعد ولا تحصى، سواء على صحة المدخن، وحتى على صحة المحيطين به.

وبناء على هذا تقوم ولاية أمريكية، بدراسة مشروع قانون جديد، سيرفع من السن القانونية لشراء السجائر بشكل تدريجي.

وذكر موقع سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، فإنه بموجب قانون تقدم به السياسي ريتشارد كريغان، سيتم حظر بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 100 عام في 2024.

وسيتم تطبيق القانون تدريجيا، ليبدأ منع بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 30 عاما، في عام 2020 .

على أن يزيد الحد الأدنى لسن التدخين إلى 40 سنة في 2021، و50 عام في 2022، و60 عام في 2023، و100 عام في 2024.

ويعتقد كريغان أن هناك حاجة للمزيد من العمل، من أجل حظر ما يعتبره “أخطر ما يهدد البشرية”.

وبموجب القوانين المعمول بها حاليا، يجب أن يكون عمر الأشخاص الذين يرغبون في شراء السجائر في ولاية هاواي 21 عاما.

لكن من شأن القانون المقترح أن يمنع التدخين بتاتا في هذه الولاية الأمريكية مستقبلا، إذا تم تبنيه.

ويعد التدخين السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يتسبب بوفاة حوالي نصف مليون شخص كل عام.