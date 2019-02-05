الروتاري "يرحّب" بمنع الصلاة في المدرسة!

رحّبت جمعية الروتاري في الجزائر بتصريحات لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، دافعت فيها عن تعليمة لمديرة المدرسة الدولية الجزائرية في باريس تقضي بمنع الصلاة داخل حرمها.

وجاء في منشور على صفحة تحمل تسمية "روتاري الجزائر" :"تحية شكر وتقدير للسيدة وزيرة التربية على قرارها منع الصلاة في المدارس الجزائرية".

وقالت بن غبريت في تصريحات لوسائل الإعلام ، أمس الإثنين، إن الصلاة مكانها في المنزل فقط ، وإن دور المدرسة هو التعليم والتعلّم ، في أول تعقيب لها على تعليمة مديرة المدرسة الجزائرية في فرنسا التي أثارت استهجان عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .

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