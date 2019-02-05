بيان من شركة "سيال"

أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال "، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في القناة الرئيسية للتزويد بالماء الشروب ببلدية بئرمراد رايس.

وأوضح بيان الشركة، أن هذا الانفجار سيعيق التزويد بالمياه الصالحة للشرب وسيؤثر على 3 بلديات هي: المرادية، بئر مراد رايس والمدنية

وأضاف ذات المصدر، أن الشركة قامت بإرسال فرقها لمباشرة أعمال الترميم من ظهر اليوم إلى غاية الساعة الثامنة مساءا.

وأضاف البيان، أنه بسبب أشغال مشروع 545 وحدة سكنيةLSP في سطاوالي سيتم قطع التزويد بالمياه بـ: زرالدة وسطاوالي والشراڤة غدا الأربعاء من الساعة الـ 5:00 صباحا إلى غاية الثامنة مساءا.

نفس الشيء بالنسبة لمشروع "كوسيدار" ببلدية الحراش وبالتحديد بحي حسين بادي "بلفور" أين يتم انجاز خط ومحطات المترو، فانقطاع التزويد بالمياه بـ: الحراش، باب الزوار والمطار سيكون يوم الخميس من الساعة الثامنة مساءا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 14:00 بعد الظهر، وهذا لربط 4 محولات للأنابيب الرئيسية.