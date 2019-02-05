غضب في إسبانيا بعد قرار الجزائر الأخير

أعربت مصانع "السيراميك" في إسبانيا عن قلقها من القرار الأخيرة لوزارة التجارة الجزائرية التي أفرجت عن قائمة المواد الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ، وهو إجراء ينطبق على 1095 منتج مستورد ، بما في ذلك السيراميك.

منتجو السيراميك الإسبان و أغلبهم من منطقة كاستيلون بالقرب من فالنسيا عبروا عن قلقهم من هذه الخطوة التي تشكل حسبهم " عقبة أمام دخول منتجات السيراميك الإسبانية إلى السوق الجزائرية " التي تعتبر المنفذ الرئيسي لسلعهم،

ووفقا للموقع الإخباري الإسباني "La Vanguardia"' ، فإن المنتجين الإسبان إعتبروا القرار الوزاري الجزائري متعارضا مع أحكام اتفاقية الشراكة التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها مصنعو السيراميك الإسبان القيود الجزائرية على الاستيراد و في عام 2018 ، كانت هنالك إنتقدات شديدة لقائمة الـ 850 مادة ممنوعة من الإستيراد و تطلب الأمر عدة زيارات لمسؤولين من الحكومة الإسبانية من بينهم رئيس الوزراء الإسباني نفسه .