الاطاحة بعوني تجارة مزيفان نصبا على عديد التجار بوهران و عين تموشنت

تمكنت فرقة الدرك الوطني لتامزوغة بعين الاربعاء لولاية عين تموشنت من الإطاحة بعوني تجارة مزيفان كانا يستفزان التجار بكل من ولاية وهران و عين تموشنت.

المحتالان ينحدر أحدهما من ولاية وهران و شريكه من ولاية عنابة كانا ينتحلان صفة اعوان مراقبة التجارة التابعين للمديرية الجهوية لوهران و يوهمان تجار منطقة تامزوغة بانهما في مهمة مراقبة و تفتيش مستفزينهم بدفع مبالغ مالية تتعدى 1 مليون سنتيم مقابل التغاضي عن المخالفات التي يقومون بتسجيلها في حقهم .

أحد ضحايا المحتالان قام بايداع شكوى لدى ذات المصالح الأمنية التي قامت بمراقبتهما و توقيفهما و بعد التحقيق معهما تبين أن لهما العديد من الضحايا بمنطقة الحاسي و البلاطو بولاية وهران ليقوما بتغيير مكان نشاطها الى ولاية وهران.

الموقوفان تم ايداعهما الحبس المؤقت.