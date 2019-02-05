بن زيمة ينصح عوار بتمثيل الجزائر

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن نجم ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة، قدم نصيحة للموهبة الصاعد لأولمبيك ليون الفرنسي حسام عور، بخصوص المنتخب الذي سيمثله بين الجزائر وفرنسا.

وبحسب نفس المصادر، فإن بن زيمة نصح عوار بتمثيل الجزائر على حساب المنتخب الفرنسي، وهو الذي ينحدر أبواه من أصول جزائرية، ولغاية الساعة لم يحسم في هوية المنتخب الذي سيمثله.

ويمكن أي تكون لنصيحة هداف ريال مدريد التأثير الكبير على عوار، خاصة قضية بن زيمة مع "الديكة" وإبعاده من المنتخب منذ 2015 بداعي قضية "فالبوينا" الشهيرة.

كما أن بن زيمة من خريجي مدرسة ليون ومن أصول جزائرية، ما ينطبق على عوار الذي قد يصغي لنصيحة كريم، رغم أن إمكانية إختياره تمثيل فرنسا واردة أيضا، وهو الذي رفض المشاركة مع الخضر في "الكان" ، بعد لقاءه الأخير بالناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس "الفاف" زطشي بالعاصمة الفرنسية باريس.