إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا

أعلنت نقابات عمالية وأحزاب فرنسية وناشطون من حركة السترات الصفر عن إضراب وطني عام اليوم الثلاثاء، في فرنسا احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ستنظم مع ناشطين من حركة السترات الصفر وأحزاب يسارية فرنسية إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة وتظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية وحرية التظاهر.

وقال الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز، حسب ذات المصدر، أن "هناك ثلاثون مقاطعة ستجري فيها مسيرات صفراء وحمراء".

ومن المتوقع تسيير أكثر من 160 مظاهرة كما تم تقديم إخطارات بالإضراب ولا سيما في القطاع العام وتحديدا في دائرة مكافحة الغش وفي النقل العام، خاصة في هيئة النقل في باريس "إر آ تي بي" والشبكة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي إف".

وتدعم نقابات أخرى الإضراب مثل "سوليدير" وبعض فروع "فورس أوفريار" وكذلك منظمة "أتاك" وأحزاب يسارية مثل "فرنسا المتمردة" والحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية، كما ترفض الكونفدرالية العامة للعمل وسوليدير الانضمام إلى الحوار الذي دعا إليه ماكرون معتبرة أنه منحاز.

وأضاف المصدر، أن الإضراب يصادف اليوم، التصويت في البرلمان الفرنسي على قانون أطلق عليه اسم مكافحة المشاغبين الذي يخول مسؤولي الإدارات المحلية صلاحيات واسعة لمنع المظاهرات وهو قانون يثير انتقادات حادة من قبل النقابات.