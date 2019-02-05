مقري: حينما نصل إلى “اللامعقول” على الشعب تحمّل مسؤوليته

مقري: حينما نصل إلى “اللامعقول” على الشعب تحمّل مسؤوليته

حمّل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الشعب، المسؤولية الكاملة، إذا وصلت البلاد إلى ما أسماه بـ” اللامعقول”.
وقال مقري، الثلاثاء، في تغريدة، نشرها على موقعه الرسمي ” تويتر”، “حينما نصل إلى اللامعقول ... يجب على الشعب أن يتحمّل مسؤوليته”.
وبخصوص مبادرة التوافق الوطني، كان لمقري تصريحا سابقا لقناة الجزيرة، أكد فيه أن حركته قد دعت المعارضة، ووجّهت لها نداءا حول ترشيح شخصا يمثلها، تتنازل فيه حركة مجتمع السلم، عن تقديم مرشّحها للرئاسيات المقبلة، متأسفا في الوقت ذاته، عدم أخذ أحزاب المعارضة، النداء مأخذ الجد، لتفشل المبادرة ولم يتحقق المطلب، بسبب أمورٍ لم يَرِد مقري ذكرها، ماعدا قوله” حركتنا قد حاولت منذ شهور أن تحقق توافقا وطنيا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد”، متأسفا في الوقت نفسه، عدم تحقق مطلب التوافق.
وكان لعبد الرزاق مقري، عدة لقاءات مع سفراء بعض الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، كسفير مملكة إسبانيا “فرناندو موروكالفو”، بطلب منه، حيث تناول اللقاء، جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والدولية، وبرنامج الحركة في الرئاسيات المقبلة، يقول مقري، في تغريدة نشرها الاثنين، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، وسبق اللقاء جلسات عمل مع سفير بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

 

القراءة من echourouk online

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