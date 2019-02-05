مقري: حينما نصل إلى “اللامعقول” على الشعب تحمّل مسؤوليته

حمّل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الشعب، المسؤولية الكاملة، إذا وصلت البلاد إلى ما أسماه بـ” اللامعقول”.

وقال مقري، الثلاثاء، في تغريدة، نشرها على موقعه الرسمي ” تويتر”، “حينما نصل إلى اللامعقول ... يجب على الشعب أن يتحمّل مسؤوليته”.

وبخصوص مبادرة التوافق الوطني، كان لمقري تصريحا سابقا لقناة الجزيرة، أكد فيه أن حركته قد دعت المعارضة، ووجّهت لها نداءا حول ترشيح شخصا يمثلها، تتنازل فيه حركة مجتمع السلم، عن تقديم مرشّحها للرئاسيات المقبلة، متأسفا في الوقت ذاته، عدم أخذ أحزاب المعارضة، النداء مأخذ الجد، لتفشل المبادرة ولم يتحقق المطلب، بسبب أمورٍ لم يَرِد مقري ذكرها، ماعدا قوله” حركتنا قد حاولت منذ شهور أن تحقق توافقا وطنيا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد”، متأسفا في الوقت نفسه، عدم تحقق مطلب التوافق.

وكان لعبد الرزاق مقري، عدة لقاءات مع سفراء بعض الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، كسفير مملكة إسبانيا “فرناندو موروكالفو”، بطلب منه، حيث تناول اللقاء، جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والدولية، وبرنامج الحركة في الرئاسيات المقبلة، يقول مقري، في تغريدة نشرها الاثنين، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، وسبق اللقاء جلسات عمل مع سفير بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

لقاء مع سفير مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر السيد "باري روبرت لوين" بمقر الحركة بطلب منه.

وقد كانت فرصة ليعبر السيد رئيس الحركة عن برنامج الحركة وبصفته مرشح الانتخابات الرئاسية 2019 في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدولية. pic.twitter.com/ZhD6mas9E1 — Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) 31 janvier 2019

لقاء مع سفير مملكة إسبانيا بالجزائر السيد"فرناندو موروكالفو سوتيلو"، بطلب من هذا الأخير.تناول اللقاء جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والدولية،وعن علاقات البلدين في شتى المجالات وسبل تطويرها وتعميقها.

وكان اللقاء فرصة للحديث عن برنامج الحركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/MVReMP8tRb — Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) 4 février 2019