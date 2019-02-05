توقعات بارتفاع المعاملات التجارية في ميناء جن جن

كشف المدير العام بميناء جن جن، عبد السلام بواب، الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة عمليات الاستيراد والتصدير عبر الميناء بأكثر من 12 بالمائة سنة 2018، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 25 بالمائة عام 2019، مما يجعل ميناء جيجل يلعب دورا مهما في البحر الأبيض المتوسط.

ولدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، توقع بواب أن ترتفع نسبة المعاملات التجارية (تصديرا واستيرادا) إلى 25 بالمائة في غضون 2019 لتصل في الثلاث سنوات المقبلة إلى 45 بالمائة بعد استفادة البنية التحتية للميناء من غلاف مالي يقدر بـ 45 مليار دينار جزائري.

وقال المتحدث إن “ميناء جن جن شهد خلال 2018 مبادلات تجاوزت 3.4 مليون طن، مما شكل ارتفاعا بنسبة 12.50 بالمائة، معظمها تخص استيراد المواد الأولية والمواد الموجهة للتصنيع، من بينها عمليات تصدير وصلت إلى 553 ألف طن من الاسمنت إضافة إلى بعض المواد كالفلين والورق ومواد أخرى”.

وأكد بواب أن توسيع الميناء الذي تبلغ مسلحته 150 هكتار وأرصفته العميقة يجعله من الموانئ التي تنافس في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن الموانئ أصبحت تنزع باتجاه استعمال السفن ذات الحمولة الكبيرة لتوفير الوقود وتخفيض تكلفة نقل البضائع، التي يمكن خفضها إلى 70 بالمائة باللجوء إلى السفن ذات الحمولة الكبيرة التي تصل إلى 170 ألف طن، أو 18 ألف حاوية في السفينة الواحدة، وهو ما يخفض 10 دولارات في الطن و20 دولارا في الحاوية الواحدة.

وكشف ضيف الأولى عن اعتماد استراتيجية لربط الميناء بالطريق السيار، عبر العلمة، إضافة إلى أهمية منطقة بلارة التي تحتل مساحة ب10 هكتارات، يضاف إلى ذلك كله الربط عبر السكك الحديدية الذي وصل إلى نسبة 12 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 بالمائة، عام 2019 ويصل إلى 45 بالمائة في السنوات الثلاث القادمة.