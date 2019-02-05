الصراع يشد بين واتفورد وأسي ميلان على براهيمي

كشف تقرير صحفي برتغالي، عن وجود اهتمام من قبل ميلان الإيطالي، للظفر بخدمات أحد النجوم العرب، لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن ميلان يسعى للظفر بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم بورتو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان ليس النادي الوحيد المهتم ببراهيمي، بل هناك واتفورد الإنجليزي أيضًا.

يشار إلى أن عقد براهيمي مع بورتو ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يمكنه الرحيل لأي ناد في صفقة انتقال حر.