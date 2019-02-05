المترشح للرئاسيات علي غديري: “سنفضح تجاوزات الإدارة”

أكد المرشح الرئاسي، علي غديري، أن عملية جمع التوقيعات للترشح لاستحقاقات أبريل المقبل، تسير بطريقة جيدة، بالرغم من الضغوطات التي يواجهها الراغبون في دعمه ومساندته على مستوى ولايات الوطن.

وقال غديري لدى نزوله ضيفًا على حصة “TSA مباشر” اليوم الثلاثاء 5 فيفري، إن أعوان الإدارة المحلية، يُهددون المواطنين وينصحونهم بعدم التوقيع لصالح علي غديري لأنهم يعرضون أنفسكم للمشاكل”.

وأوضح في السياق: “هناك تخويف في بعض البلديات من طرف أعوان مدنيين نجهل تحت إمارة مَن يشتغلون، لا أريد أن أذكر ولايات بعينها لكل إذا تطلب الأمر سنفضح كل من خولت له نفسه ممارسة هاته الضغوطات”.

كما تحدث غديري، عن مضايقات تطال شخصه وأفراد عائلته، من خلال تتبع وتقفي يومي للأثر من قبل مجهولين مستخدمين، وقدم مثالًا على توجهه على الساعة الحادية عشر ليلًا، إلى عيادة للاطمئنان على حالته ابنته التي وضعت مولودها، لكنه انتبه لوجود سيارات تسيير خلفه”.

بالمقابل أوضح في السياق “لا أعتقد أن بقية المرشحين الآخرين يتعرضون لضغوطات مماثلة، لكن بالرغم من ذلك أنا مصمم على تجاوز العقبات ونتمنى أن يحتكم كل موظف في الدولة إلى ضميره وإحساسه ويحترم قواعد اللعبة”.

وفي حال عدم قبول ملف ترشحه من طرف المجلس الدستوري، ردّ المتحدث قائلًا: “سنرى بعدها سنجد حلًا لذلك”.

وعاد غديري للتأكيد على أنه ليس مرشحا ضد فرد مهما كان، وإنما ترشح ضد وضع يسعى لإيجاد حلول له، والتجاوب مع تساؤلات المواطنين وإعطاء أمل لـ 70 بالمائة من شريحة الشباب الذين يبحثون عن الآمل”.

وعن إمكانية ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة يجيب غديري: “منذ البداية لم أجعل من ترشح بوتفليقة نقطة انطلاق استراتيجية، وأنا مصر على دخول المعركة بكل عزيمة لتحقيق الفوز”.