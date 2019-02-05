33 صورة ساحرة لجبال جرجرة الشامخة

تتألف جبال الاطلس التلي من سلسلة من الجبال على طول الساحل تمتد لحوالي 1500 كيلومتر محاذي للبحر الأبيض المتوسط . أعلى نقطة فيها هي جبل لالا خديجة، الذي يرتفع إلى 2،308 متر فوق مستوى سطح البحر و تعد هذه الاخيرة سلسلة جبلية بحد ذاتها حيث تتكون من 10 جبال سنتعرف على بعضها بالصور

سلسلة جبال جرجرة

قمة او"جبل" لالة خديجة

هو أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال جرجرة ما بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة

جبل إيش تيمدوين

اكفادو

جبل كوكو

اكفادو

جبال ثالتات واسيف

يما قورايا

جبال تيكجدة

جبل حيزر او ناب الاسد

Flickr

صورة من عبق الجزائر

العين الاخبارية