تتراوح سرعتها مابين 60 و80 كم/سا

نشرية خاصة تحذّر من رياح قوية بـ 13 ولاية

نشرية خاصة تحذّر من رياح قوية بـ 13 ولاية

حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للارصاد الجوية، الثلاثاء من هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها مابين 60 و70 كم/سا مع هبات تصل إلى 80 كم/سا إلى غاية فجر الاربعاء.
ونشر الديوان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، خريطة اليقظة، أظهرت الولايات المعنية بالتحذير من هبوب الرياح القوية التي ستميز كل من الولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.
في حين تبقى الرياح القوية تميز شرق الوطن وتعني كل من ولاية الجلفة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة و شمال الوادي.

القراءة من الشروق

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