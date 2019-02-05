نائب هولندي سابق يعلن اسلامه بعد أن قاد حربا شرسة ضد الاسلام

أعلن السياسي والنائب السابق الهولندي “يورام فان كلافرن” إسلامه، بعد أن إلى فترة قريبة يعتبر الرجل الثاني في حزب بي في في وهو حزب اليمين المتطرف المعادي للإسلام، والذي يعتبر ثاني أكبر حزب في هولندا.

وكان “فان كلافرين” قد أراد تأليف كتاب في نقد الإسلام ونقضه، وأثناء بحثه الذي كان يجريه حول الإسلام تحضيرا لهذا الكتاب، اطلع على مسائل عدة غيرت رأيه تجاه الإسلام.

وكتب الخطيب بمركز السنة بلاهاي إلياس الرشيد، في تدوينة له على حسابه في فيسبوك “وكان (يورام) أثناء فترة عضويته في البرلمان ممن أسهم بشكل كبير في المقترح القانوني بمنع النقاب وذلك بصفته اليد اليمنى للمتطرف المعادي للإسلام “خيرت فيلدرز”.

وقال فان كلافرن عبر الاذاعة الهولندية “إذا كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحا ، وأعتقد ذلك ، فأنا مسلم في الواقع”، معلنا أنه اعتنق الإسلام في نهاية أكتوبر.

ولمدة سبع سنوات خاض كلافرين حربا ضد الاسلام، في البرلمان الهولندي.