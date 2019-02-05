مبولحي يِؤكد الفرق بين بلماضي و ماجر

عاد كابتن المنتخب الجزائري رايس مبولحي الى الحديث عن رابح ماجر و الناخب الوطني جمال بلماضي و الفرق بينهما

و في حوار حارس نادي الاتفاق السعودي أكد مبولحي لميكروفون قناة MBC بأنه سعيد جدا للعمل تحت قيادة جمال بلماضي

و قد صرح : ” لم تسنح لي الفرصة للعمل تحت قيادة رابح ماجر , لقد كان لاعب كبير و هو الشئ الذي يفضله على جمال بلماضي ”

و تابع : ” لكن من الناحية التدريبة لا أظن أنه في مستوى بلماضي , و يلزمه سنين و شهادات تدريبة و خبرة لكي يصبح مدرب كبير في المستقبل “