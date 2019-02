بالفيديو: تماسيح تجوب الشوارع الأسترالية بعد الفيضانات

أدت الفيضانات الإستثنائية في أستراليا، والتي لا تحدث إلا مرة كل مائة عام، إلى ظهور تماسيح في الشوارع الغارقة بالمياه.

وانتشرت القوات العسكرية، أمس الإثنين، لإنتشال السكان الذين علقوا على أسطح منازلهم، بسبب الفيضانات التي خلفتها الأمطار الغزيرة.

ويشهد شمال شرق أستراليا أمطارا موسمية، غير أن السيول التي انهمرت في الأيام الأخيرة فاقت بكثير المنسوب الاعتيادي.

وتضررت بشكل أكبر من هذه الفيضانات ولاية كوينزلاند، ومدينة تاونسفيل الساحلية.

وأعلنت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاكزوك، أن مثل هذه الأمطار، حدث يحصل كل مئة عام.

A 3.5 metre crocodile has been spotted taking a stroll on the Bruce Highway just north of Ingham in North Queensland. #7News pic.twitter.com/W960x9xxow