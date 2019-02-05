الحكومة تطمح لرفع صادرات الاسمنت

صرح وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي أن الجزائر تطمح إلى رفع صادراتها من الإسمنت إلى نصف مليار دولار في غضون الخمس سنوات القادمة.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الأحد على هامش زيارة عمل لولاية بشار انه يتوقع أن يبلغ فائض الإسمنت خلال الخمس سنوات القادمة ما بين 10 و15 مليون طن، وهو ما سيسمح برفع صادرات هذه المادة إلى 500 مليون دولار.

وأشار يوسفي إلى أن صادرات الإسمنت بلغت واحد (1 ) مليون طن في 2018 ،مضيفا أنها سترتفع إلى مليوني (2) طن في 2019 من بينها 1.2 مليون طن يغطيها مجمع "جيكا" بنحو 80 إلى 100 مليون دولار.

وفيما يتعلق بقطاع المناجم، شدد الوزير على ضرورة استغلال الموارد المنجمية والمعدنية في تطوير مختلف الشعب الصناعية الوطنية لافتا إلى استغلال منجم قطارة الضخم للمنغنيز في صناعة الحديد والصلب التي ستتضاعف من 6 ملايين طن

حاليا إلى 12 مليون طن ثم 16 مليون طن خلال السنوات المقبلة .