عقار ومؤسسات إنجاز 90 ألف سكن من برنامج “عدل 2” جاهزة

كشف السعيد روبة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أنه في صدد الانتهاء من اختيار الأرضيات الخاصة ببناء سكنات “عدل 2 “،على مستوى كل التراب الوطني إضافة إلى اختيار المقاولات التي ستقوم بالبناء، لإطلاق هذا البرنامج ابتداء من شهر مارس الداخل.

وقال روبة في تصريح لـ “الشروق”، الاثنين، إنه تم تخصيص الأغلفة المالية لكافة برامج السكن التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بجميع الولايات، حيث أن وزارة السكن فصلت في اختيار 95 بالمائة من القطع الأرضية وكذا مؤسسات إنجاز 90.000 سكن من برنامج “عدل 2” الخاص بسنة 2019 وهذا ابتداء من شهر مارس الداخل.

وفي رده على سؤال عملية اختيار المواقع، قال المدير العام لوكالة “عدل” إن “عملية اختيار مواقع السكنات من طرف المكتتبين ستفتتح “تدريجيا فور انطلاق هذه المشاريع”، مؤكدا أن عددا من المعايير سيتم الاعتماد عليها.

وبخصوص دخول التطبيق الإلكتروني الخاص بـ “عدل” الخدمة، قال روبة إنه فعلا يتم نشر كل جديد حول ملفات ومشاريع الوكالة، وقال إن جميع المهتمين يمكنهم تحميل التطبيق عبر بوابة “بلاي ستور” للتعرف على كل ما هو جديد في ملف سكنات “عدل” باستمرار، مؤكدا أن هذا الإجراء يندرج في إطار إضفاء شفافية أكبر على مشاريع “عدل” بالمقام الأول، باعتبار أن التطبيق سيسمح بتقريب المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار من تتبع مدى تقدم إنجاز سكناتهم، من منطلق أن هذه البوابة ستخضع للتحيين والتحديث بشكل مستمر.

كما أن هذا التطبيق الإلكتروني، يضيف المسؤول ذاته، يهدف إلى إعفاء المكتتبين من التنقل إلى مقرات الوكالة للاستفسار عن مدى تقدم ملفاتهم، وغيرها من الأسئلة، بالإضافة إلى إعفائهم من التنقل إلى المواقع السكنية التي حولوا إليها من أجل الاطلاع على مدى سيرورة المشاريع السكنية المبرمجة.

ومعلوم أنه أنه تم خلال سنة 2018 إطلاق برنامج إنجاز 120 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار “عدل” وتم خلال أكتوبر الماضي إطلاق العملية الثالثة لاختيار المواقع لفائدة المكتتبين في برنامج “عدل 2” لعام 2013، كما تم عرض 73317 وحدة لعملية الاختيار عبر 31 ولاية.

كما يضم برنامج سكنات عدل 470 ألف وحدة من أجل الفترة 2015 – 2019 ويضاف إليها 90000 وحدة مسجلة في إطار برنامج 2019.