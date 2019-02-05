استيلام أربعة مراكز جديدة لعلاج السرطان بالجنوب خلال فيفري الجاري

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، عن استلام 4 مراكز جديدة متخصصة في علاج السرطان في كل من الوادي وادرار وبشار والأغواط خلال شهر فيفري الجاري مع اضافة كل من مسرعي مستشفى ورقلة و المستشفى العسكري بتمنراست لتعزيز العلاج بالأشعة.

وأوضح وزير الصحة خلال اشرافه على افتتاح لقاء إعلامي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الـ 4 من فيفري، أن هذه المراكز تضاف إلى مركز تيزي وزو الذي تم استلامه بداية العام الجاري، مضيفا أن المؤسسة الإستشفائية الجامعية محمد لامين دباغين (مايو سابقا) في اطار انجازات الدولة لتحسين التكفل بالسرطان من جهازين للعلاج وجناح كامل بطاقة 140 سرير و7 غرف للعمليات الجراحية للتكفل بالسرطان لدى الطفل, يضيف ذات المسؤول، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وقال في سياق متصل أن كل هذه المراكز الجديدة بالإضافة الى تعزيز التكوين للأطباء العامين والنفسانيين والصيادلة والشبه الطبيين وحتى المسيرين “سمحت بشكل نوعي وملموس في تقليص آجال مواعيد العلاج و تحسين التكفل بالمريض وجعلها تتماشى مع المقاييس المعمول بها دوليا”.

وكشف حسبلاوي أن الدولة خصصت 63 مليار دج في ميزانية المؤسسات الصحية لإقتناء الأدوية الموجهة لعلاج السرطان في مقدمتها أمراض الدم وهو ما يمثل “نسبة 59 بالمائة من مجمل مقتنيات الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال سنة 2018”.

وفي اطار تحسين عروض العلاج أشار الوزير في هذا الإطار إلى فتح 41 مصلحة و77 وحدة للعلاج الكيميائي عبر القطر, مذكرا بعدد المسرعات للعلاج بالأشعة التي بلغت 43 مسرع بالقطاع العمومي و10 مسرعات بالقطاع الخاص بعد ما كان عددها “لا يتجاوز 10 مسرعات في سنة 2013 متواجدة بالقطاع العمومي فقط”.

أما في مجال الوقاية فقد شدد حسبلاوي على الكشف المبكر سيما بالنسبة لأنواع السرطان الأكثر انتشارا بالجزائر على غرار سرطان الثدي والقولون والمستقيم والبروستات من خلال بعث حملات التشخيص المبكر المنظم.