تونس: تمديد حالة الطوارئ إلى 6 مارس

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مساء امس تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 5 فبراير إلى غاية 6 مارس 2019.

وأوضح بلاغ للرئاسة التونسية، اليوم، أن قرار التمديد في حالة الطوارئ يأتي بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع.

وكان الرئيس السبسي قرر في الرابع يناير الفارط التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد، ابتداء من 6 يناير إلى غاية 4 فيفري المقبل.

يذكر أن السبسي كان قد قرر يوم 24 نوفمبر 2015 الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر، على خلفية عملية تفجير حافلة للأمن الرئاسي، قتل خلالها 13 أمنيا وأصيب عدد آخر من زملائهم. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك الحين، في عديد المناسبات.

وينص دستور تونس الجديد (2014)، في الفصل 80 منه، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الإستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".