نشرية خاصة تحذّر من رياح قوية بـ 13 ولاية

حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للارصاد الجوية، الثلاثاء من هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها مابين 60 و70 كم/سا مع هبات تصل إلى 80 كم/سا إلى غاية فجر الاربعاء.

ونشر الديوان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، خريطة اليقظة، أظهرت الولايات المعنية بالتحذير من هبوب الرياح القوية التي ستميز كل من الولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

في حين تبقى الرياح القوية تميز شرق الوطن وتعني كل من ولاية الجلفة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة و شمال الوادي.