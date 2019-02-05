جثمان عبد المالك قنايزية يصل اليوم إلى الجزائر .. والجنازة غدا

قدم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه لعائلة الوزير المنتدب السابق لدى وزير الدفاع الوطني، المجاهد اللواء المتقاعد عبد المالك قنايزية الذي وافته المنية نهار أمس بجنيف بسويسرا، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني أن جثمان المرحوم سيصل نهار اليوم 05 فيفري 2019، إلى مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، وستُشيع جنازة المرحوم غدا بإذن الله في مقبرة سيدي يحي بعد صلاة الظهر.

كما أشار البيان إلى أن وزارة الدفاع الوطني ستتكفل بكل الجوانب المتعلقة بتنظيم مراسيم الترحم، الدفن والأمسية التأبينية للمجاهد المرحوم عبد المالك قنايزية..