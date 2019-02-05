تهديدات بوشارب تسقط في الماء

باتت تعليمات منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، الملزمة لنواب الحزب العتيد بضرورة حضور جلسات نقاش القوانين في البرلمان، مجرد حبر على ورق.

وقد سُجل غياب نواب الأفلان عن جلسة مناقشة مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم، ليُضاف للعديد من الغيابات التي أضحت تزعج قيادة الحزب، ما جعلها تصدر تعليمات تلزم نوابها بالحضور.

وكان بوشارب في وقت سابق، قد أكد بأنه يجب على منتخبي الأفلان على مستوى الهيئتين التشريعيتين، الإلتزام بالقوانين وحضور جلسات نقاش مشاريع القوانين، لحماية المال العام، وضمان استمرار الدفاع على مصالح المواطنين، الذي يبقى الهدف الأسمى للحزب، سيما وأن هنالك ستة مشاريع قوانين مودعة،ويجب الانتهاء منها قبل الإنطلاق في الحملة الانتخابية للرئاسيات.