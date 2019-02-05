إعداد قانون لتعميم المناوبة الليلية في الصيدليات

كشف رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مرزاق غرناوط، عن سعي الوزارة لإعداد نصوص قانونية تنظم عملية المناوبة الليلية في الصيدليات عبر مختلف ربوع الوطن.

وأكد غرناوط، خلال استضافته في برنامج “قهوة وجرنان”، اليوم، أنه تم عقد إجتماع أمس الإثنين، بمقر الوزارة مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، وهي إجتماعات تنظم بصفة دورية بغية تأطير العملية، من خلال وضع قوانين وإعداد نصوص تطبيقية لقانون الصحة الجديد.

وأضاف في ذات الصدد، أنه تم تأسيس خلية يقظة وتوفير الدواء، وهي الخلية التي تشرف على متابعة سيرورة العملية.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث، أن مصالح القطاع تعمل على مشروع رقمنة ملفات المرضى في المستفشيات بغية عصرنة إدارة المستشفيات، مؤكدا أنها ستشهد قفزة نوعية خلال سنة 2019، حيث سيتجسد المشروع عمليا على أرض الواقع.

وأكد رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن كل مريض سيصبح لديه ملفا إلكترونيا بدلا من النظام المعمول به حاليا وهو النظام الورقي.