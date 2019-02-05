حريق بمبنى في باريس يخلف 7 ضحايا

خلف حريق نشب في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الثلاثاء، 7 قتلى وإصابة 28 آخرين.

وحسب السلطات الفرنسية، استمر الحريق لساعات، مما أجبر السكان إلى الصعود لسطح المبنى، والقفز من النوافذ لتجنب ألسنة اللهب.

يقع المبنى في شارع إرلانجى بالدائرة السادسة عشرة غربي باريس، وهي واحدة من أكثر المناطق الراقية والهادئة بالعاصمة.

وقال المتحدث باسم مكافحة الحرائق في باريس، لأسوشيتد برس، إن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين، ويعملون على إخماد الحريق.

وأضاف المسؤول “كان الوضع مأساويا بالفعل عندما وصل رجال الإطفاء، أنقذوا 24 شخصا فروا الى السطح وقفزوا من النوافذ”.

وقدمت عمدة باريس آن هيدالغو، تعازيها لأهالي الضحايا، وشكرت رجال الأطفاء الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق خلال الليل.

ويأتي هذا الحريق، بعد شهر من وقوع انفجار وحريق بسبب تسرب غاز في مخبز، بالدائرة التاسعة بباريس.