الفيضانات والثلوج تغلق الطرقات وتشل حركة المرور

تسببت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ أول أمس في غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية.

حيث لا يزال الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي سطيف وباتنة مغلق بسبب الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين باتنة وأريس مغلق بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

أما بولاية سوق أهراس، فالطريق الوطني رقم 80 مغلقة بين سدراتة وعين صندل بقالمة بسبب الثلوج.

والطريق مغلقة بين أولاد دريس وسوق أهراس بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية الطارف عدة طرق ولائية مغلقة بسبب الفيضانات.

أما بولاية تيزي وزو فقد تم تسجيل شلل في حركة السير على مستوى قرية مزقن ببلدية الولة بسبب تراكم الثلوج.

وصعوبة في حركة السير على مستوى الطريق الرابط بين بجاية وتيزي وزو.

وفي ولاية بجاية شلل في حركة السير على مستوى منطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.