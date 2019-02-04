أعراض مرض الحصبة وطرق علاجها

من الأمراض المنتشرة حول العالم وخصوصا بين الأطفال ،وهو عبارة عن عدوى فيروسية فى الجهاز التنفسى ينتشر عن طريق المخاط واللعاب فمن الممكن أن تنتقل العدوى عند السعال أو العطس ، وقد تؤدى إلى الوفاة.

وحسب ما ذكره الموقع الأمريكى healthline فإن أعراض مرض الحصبة هى:

1: السعال المزمن والمستمر

2: ارتفاع شديد فى درجة الحرارة

3:احمرار لون العيون

4:الم شديد فى العضلات والمفاصل

5: سيلان الأنف

6:التهاب الحلق

7:ظهور بقع بيضاء داخل الفم

8:انتشار الطفح الجلدي على أماكن متفرقة فى الجسم

9:حكة فى الصدر والظهر والفخد

وهناك بعض النصائح والعلاجات لمرض الحصبة وهى

1:قد يصف الطبيب بعض الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم

2: الاهتمام بالطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه الطازجة

3:عمل كمادات مياه باردة لخفض الحرارة

4:الإكثار فى شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية لترطيب الجسم

5:تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على علاج الحصبة وتخفيف الأعراض

6: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاختلاط المباشر لتجنب انتقال العدوى والفيروسات

7: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والفم باستمرار

8: الالتزام بالراحة التامة وعدم بذل مجهود

وطرق الوقاية من الحصبة عن طريق أخذ اللقاح ضد المرض

تشخيص مرض الحصبة

يتم فحص المريض عن طريق التحقق من الأعراض مثل البقع البيضاء فى الفم والحمى والسعال والتهاب الحلق والطفح الجلدى، وفى حال عدم التحقق من المرض قد يطلب الطبيب فحص الدم للتحقق من الفيروس.