سياح يحبسون وسط عربات التليفيريك نحو الشريعة

تسبب أمس توقف التيليفيريك بين منطقة بني علي و قلب حظيرة الشريعة ، بأعالي البليدة ، لمدة من الزمن ، بسبب سوء أحوال الطقس ، و كثافة تساقط الثلوج ، في إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا ، غالبيتهم من فئة الأطفال ، تعرضوا إلى انخفاض في درجة حرارة أجسامهم و نسبة السكري ، بينما أصيبت نسبة منهم بكسور و رضوض ، ألزمت فرق الإسعاف الى التدخل.

مسلسل الإصابات بين السياح في الشريعة ، أصبح سيناريو يتكرر في كل مرة تتساقط فيه الثلوج ، حيث لم تفلح نداءات عناصر الإنقاذ ، في تحسيس السياح ، بعدم جلب الأطفال بالأخص ، في هذه الأيام الباردة و المثلجة ، لضعف بنيتهم البدنية و عدم مقاومتهم للمناخ البارد ، و هو ما أدى لتعرض عدد منهم إلى انخفاض في درجات الحرارة و نسبة السكري في الدم ، فيما وجد بعض السائقين أنفسهم عالقين بين الثلج ، و أدى الوضع الفوضوي إن صح القول ، على طول المسالك المؤدية نحو الحظيرة ، في تدخل أفراد الجيش لكسح الثلوج ، و مساعدة المركبات و العائلات العالقة ، فضلا عن فرق و عناصر الإنقاذ.