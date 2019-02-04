وزارة الدفاع "تفنّد" اعتقال 13 ضابطا ساميا بسبب الرئاسيات!

فنّدت وزارة الدفاع الوطني ما تمّ تداوله من أنباء حول اعتقال 13 ضابطا ساميا في الجيش وربط ذلك بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، وعبّرت عن إدانتها الشديدة لما وصفته بمحاولة المسّ بصورة المؤسسة العسكرية

وأكدت وزارة الدفاع في تكذيب نشرته جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية ، اليوم الإثنين، تعقيبا على مقال لها كانت قد نشرته أمس بعنوان :"13 ضابطا ساميا رهن الاعتقال" ، أنه "لا وجود لأي ضابط رهن الاعتقال أو المتابعة في هذه القضية المزعومة التي تمّ ربطها بالرئاسيات".

وجاء في تكذيب الدفاع أن الوزارة تحتفظ بحقها في الردّ عبر السبل القضائية على ما اعتبرته "مزاعم تسعى إلى تغليط الرأي العام بما يمسّ صورة الجيش الوطني الشعبي".

وجاء في مقال جريدة الوطن الفرنكوفونية ، محلّ التكذيب ، أن المصالح العسكرية اعتقلت 13 ضابطا ساميا، بدعوى دعمهم للجنرال المتقاعد علي غديري المترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل.