سليماني يلقى مساندة مدربه في فنربشخة

يبدو أن مدرب فنربخشة التركي إيرسون ينال، يثق كثيرا في إمكانيات الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي يمر بأصعب فترات مشواره الكروي منذ بداية الموسم.

التقني التركي أبدى مساندته الكبيرة للمهاجم السابق لليستر سيتي، للعودة بقوة في باقي المشواره وتقديم الإضافة المنتظرة منه في فنربخشة.

بحيث وجه إيرسون ينال رسالة لسليماني قائلا:" كنت من بين أفضل صفقات النادي الصائفة الماضية، ورغم أنك تعيش وضعية صعبة، لكن يجب أن تثق في قدراتك للعودة لزمنك الجميل ".

وأضاف:" كنت وراء تسجيل عدد كبير من الأهداف وثتقنا كبيرة في عودة بقوة في التحديات المقبلة "".

تجدر الإشارة إلى أن سليماني كان قريب جدا من مغادرة فنربخشة صوب ريال بيتيس الإسباني قبل أن تسقط الصفقة في الماء في آخر أنفاس "الميركاتو" الشتوي بسبب تعنت إدارة النادي التركي التي رفضت رحيله.