نتنياهو: توحّدت الدول العربية قبل عقود لتدمير إسرائيل..لكن الأمر تغيّر الآن!
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال أقامت تحالفات مع العديد من الدول العربية ، وهذا بعد عقود من توحّد العالم العربي لتدمير إسرائيل، في إشارة إلى الحروب العربية الإسرائيلية في سنوات 1948، و1956، و1967، و1973، و1982.
وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه في تويتر:"قلت لبعثة سفراء أجانب لدى الأمم المتحدة وصلت إلى إسرائيل:لو وصلتم إلى هنا قبل عدة عقود لشاهدتم صراعا عربيا إسرائيليا حين توحّد العالم العربي من أجل تدمير إسرائيل"، متابعا:"لكن هذا قد تغير بشكل مهم حيث أقيمت تحالفات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية".
وكانت عدّة دول عربية في منطقة الخليج على وجه الخصوص ، قد بادرت بخطوات تطبيعية غير مسبوقة مع الاحتلال ، على غرار استقبال وفود رياضية إسرائيلية في قطر والإمارات ، وزيارة نتنياهو إلى عُمان.
قلت لبعثة سفراء أجانب معتمدين لدى الأمم المتحدة وصلت إلى إسرائيل:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 4 février 2019
لو وصلتم إلى هنا قبل عدة عقود لشاهدتم صراعا عربيا إسرائيليا حين توحد العالم العربي من أجل تدمير إسرائيل ولكن هذا قد تغير بشكل مهم حيث أقيمت تحالفات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. pic.twitter.com/c6Jdp2E69k
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