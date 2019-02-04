نتنياهو: توحّدت الدول العربية قبل عقود لتدمير إسرائيل..لكن الأمر تغيّر الآن!

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال أقامت تحالفات مع العديد من الدول العربية ، وهذا بعد عقود من توحّد العالم العربي لتدمير إسرائيل، في إشارة إلى الحروب العربية الإسرائيلية في سنوات 1948، و1956، و1967، و1973، و1982.

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه في تويتر:"قلت لبعثة سفراء أجانب لدى الأمم المتحدة وصلت إلى إسرائيل:لو وصلتم إلى هنا قبل عدة عقود لشاهدتم صراعا عربيا إسرائيليا حين توحّد العالم العربي من أجل تدمير إسرائيل"، متابعا:"لكن هذا قد تغير بشكل مهم حيث أقيمت تحالفات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية".

وكانت عدّة دول عربية في منطقة الخليج على وجه الخصوص ، قد بادرت بخطوات تطبيعية غير مسبوقة مع الاحتلال ، على غرار استقبال وفود رياضية إسرائيلية في قطر والإمارات ، وزيارة نتنياهو إلى عُمان.