“فيغولي” يقلب الطاولة على الجميع في “تركيا”

تمكن الدولي الجزائري، “سفيان فيغولي”، من قلب الطاولة على الجميع داخل “غلطة سراي”، بعدما كان غير مرغوب فيه منذ أسابيع.

وأشارت تقارير تركية بأن المُدرب “فاتح تيريم”، أعلم إدارته برفضه القاطع، لفكرة التخلي عن الجناح الطائر، رغم العروض الخليجية التي وصلته.

وجاء هذا الموقف المُفاجىء، بعدما أصبح “سوسو” يُقدم عروضا قوية جدا في الفترة الأخيرة، مُسترجعا مكانته الأساسية مع “السيم بوم”.

وتمكن نجم “فالنسيا” الأسبق من إنقاذ كبير إسطنبول من الهزيمة، أمس السبت أمام “ألانيا سبور”، مؤكدا فورمته العالية في 2019.