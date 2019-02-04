مقري يعرض برنامجه في الرئاسيات على السفير الإسباني

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل عبد الرزاق مقري ، اليوم الإثنين ، سفير مملكة إسبانيا بالجزائر فرناندو موروكالفو سوتيلو، وعرض عليه برنامج الحركة في الرئاسيات المقبلة.

وأوضح منشور على الصفحة الرسمية لمقري ، أن اللقاء كان بطلب من السفير الإسباني ، وأنه كان فرصة للحديث عن برنامج الحركة في الانتخابات الرئاسية ، كما "استعرض الطرفان جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والدولية".

وكان مجلس شورى الحركة قد قرر يوم الجمعة 25 جانفي ترشيح مقري لخوض غمار الرئاسيات ، حيث تمّ سحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة في ملف الترشّح رسميا يوم السبت 26 جانفي.