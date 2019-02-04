مقري يعرض برنامجه في الرئاسيات على السفير الإسباني

مقري يعرض برنامجه في الرئاسيات على السفير الإسباني

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل عبد الرزاق مقري ، اليوم الإثنين ، سفير مملكة إسبانيا بالجزائر فرناندو موروكالفو سوتيلو، وعرض عليه برنامج الحركة في الرئاسيات المقبلة.

وأوضح منشور على الصفحة الرسمية لمقري ، أن اللقاء كان بطلب من السفير الإسباني ، وأنه كان فرصة للحديث عن برنامج الحركة في الانتخابات الرئاسية ، كما "استعرض الطرفان جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والدولية".

وكان مجلس شورى الحركة قد قرر يوم الجمعة 25 جانفي ترشيح مقري لخوض غمار الرئاسيات ، حيث تمّ سحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة في ملف الترشّح رسميا يوم السبت 26 جانفي.

القراءة من البلاد

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