رحابي لايساند غديري في إنتخابات 2019

صرح وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي اليوم أنه لم يقدم دعمه للمترشح لرئاسيات 2019 علي غديري .

وقال رحابي في منشور كتبه على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك "كتب موقع إلكتروني جزائري اليوم بأنني سأُساند ذاك أو ذالك المترشح دون ذكر مصدر الخبر أو التأكد من صحته لدى المعني بالأمر لإضفاء المصداقية التي تؤسس للخبر العمل الصحفي."

و برأ عبد العزيز رحابي ذمته من اي إنتماء سياسي حينما كتب في نفس المنشور قائلا "لم أتحزب ولو مرة واحدة وهذا يرجع أساسا لمساري في العمل الديبلوماسي و بالتالي لست ملزما بأي قرار عضوي حول الانتخابات أو المترشحين وما زلت متمسكا بحرية تامة في قراراتي وفقا لقناعتي السياسية"