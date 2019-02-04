10من أروع الشلالات في العالم...مناظر ساحرة تستحق الزيارة

هناك العديد من الشلالات في العالم وجميعها لها مزايا خاصة، سواء كان ذلك بسبب إرتفاع الشلال، أو صفاته الحرارية الأرضية أو غيرها من المميزات الخاصة لنتعرف عليها

شلالات سوذرلاند ، نيوزيلندا

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شلالات ديتفوس (ايسلندا)

شلالات قفزة الملاك ، فنزويلا

هافاسو فولز، الولايات المتحدة

شلالات نياجارا، كندا / الولايات المتحدة

شلالات فيكتوريا ، زيمبابوي

شلالات اجوازو ، الأرجنتين / البرازيل

صياح بطرة ، لبنان

شلالات كايتير ، غيانا

شلالات Plitvice ، كرواتيا





Petit futé