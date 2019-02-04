1500 طفل يصاب بالسرطان في الجزائر كل عام

تحصي الجزائر أزيد من 1500حالة إصابة جديدة بالسرطان لدى الأطفال سنويا يجري التكفل بهم في ظروف صعبة بسبب نقص عدد الأسرة وأجهزة الأشعة .

و قالت البروفسور فتيحه قاشي مختصة في طب أورام الأطفال بمركز مكافحة السرطان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن عدد الأطفال المصابين بالأورام السرطانية في ارتفاع سنويا بمعدل 1500حالة وأن نقص الإمكانيات والأشعة و الأسرة ،إلى جانب الضغط المتزايد على مصلحة الجراحة الوحيدة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي يحول دون توفير تكفل كامل وناجع للمصابين من الأطفال بالأورام السرطانية .

وأضافت البروفسور قاشي أن الأورام الخبيثة لدى الأطفال تنتشر بسرعة كبيرة ما يستوجب حسبها التدخل السريع لإنقاذ حياتهم ،فرغم وفرة الأدوية تبقى المهمة صعبة في ظل الضغط الذي يشهده المركز الوطني لمكافحة السرطان .