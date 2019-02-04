حركة المسافرين عبر معبر الوادي بالأرقام

أحصت مصالح شرطة الحدود بالمعبر الحدودي الجزائري-التونسي الطالب العربي بولاية الوادي، مرور أكثر من مليون ونصف مسافر خلال 2018 بزيادة تقارب الـ 17 % بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، حسبما علم اليوم الإثنين لدى المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة.

ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بعبور 870.297 مسافر جزائري و633.758 آخر أجنبي، أي 745.287 دخول للتراب الوطني مقابل 758.768 خروج باتجاه تونس، حيث شهدت فترة العطلة الصيفية التدفق الأكبر للمسافرين.

وخلال نفس الفترة، سجلت ذات المصالح مرور 628.306 مركبة من مختلف الأصناف تابعة لمواطنين جزائريين وأجانب (315.358 دخول و312.948 خروج).

وفي سياق متصل، سمحت التدابير التي اتخذتها مصالح شرطة الحدود في السنوات الأخيرة بهدف عصرنة الخدمات على غرار إلغاء استمارة تسجيل البيانات على مستوى شبابيك المراقبة لدى شرطة الحدود، مما ساهم في تحسين ظروف عبورهم على مستوى هذا المعبر الحدودي وتقليص فترة الإجراءات، وفق ما أشارت إليه المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي التي يشمل اختصاصها الإقليمي ولايات ورڤلة وبسكرة والوادي واليزي وغرداية والأغواط.