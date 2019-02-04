انطلاق المهرجان الدولي للكسكسي بقصر الثقافة

انطلق اليوم الإثنين، المهرجان الدولي للكسكسي، في طبعته الثانية، وذلك بقصر المعارض، بالجزائر العاصمة.

وعرفت هذه الطبعة مشاركة 34 محضر كسكسي من مختلف ولايات الوطن، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

بالإضافة إلى مشاركة عدة بلدان من بينها، فلسطين ضيف شرف الطبعة، ومصر والمغرب و تونس وتركيا.

وتهدف هذه التظاهرة الدولية، التي جاءت تحت رعاية وزارة الثقافة، للتعريف بهذا الطبق العريق، والذي اكتسب شهرة عالمية.

وستضم التظاهرة معرض للكسكسي التقليدي، بمختلف أنواعه من القمح اللين والصلب والشعير والبلوط .

كما سيتم استعراض كيفيات تحضير الكسكسي بطرق متنوعة، وأيضا بمختلف طرق اعداد مرقه.

وسيتم تنظيم على هامش المهرجان ثلاثة مسابقات دولية في تحضير الكسكسي، مخصصة للمواهب الشابة والهواة والمحترفين.

وستوزع في ختام التظاهرة جوائز على أصحاب الثلاثة مراكز الأولى، في حفل الإختتام الذي سيكون في الـ7 من فيفري الجاري.

للتذكير، سيتم ايداع ملف تصنيف طبق الكسكسي ضمن تراث الانسانية، قبل نهاية شهر مارس 2019، لدى اليونيسكو باسم أربع بلدان مغاربية.