علي غديري يندد ب”عقبات” و”ترهيب” تطال عملية جمع التوقيعات لصالحه

استنكر المترشح علي غيديري، اليوم الاثنين 4 فيفري، ما أسماه “العقبات” و “الترهيب” خلال عملية جمع التواقيع.

وجاء في بيان أمضاه مقران آيت العربي، منسق الحملة الانتخابية للمترشح غلي غديري، أنه في الوقت الذي وصلت فيه حملة جمع التوقيعات إلى سرعة كبيرة، تقوم بعد البلديات بوضع عقبات وأحيانا تخويف المواطنين الذين يوقعون للمترشح علي غديري.

وأضاف البيان أن الأخطر من ذلك وجود غرباء يتطرقون للسيد غديري، على متن سيارات لا تحمل أي علامات مميزة، وحتى أفراد عائلته مستهدفون.

وأكد البيان أنه لا يمكن لهذا “الانحراف المؤسياتي” أن يثبط المرشح أو فريق حملته، حيث طالب وزير الداخلية بتذكير الإدارة بواجبها المتمثل في الحياد، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين، وتحذير موظفيها من الانتهاكات التي تنطوي على مسؤوليتهم الجنائية