بالصور.. الجيش يفك العزلة على المواطنين بقسنطينة

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قامت مصالح الجيش تسخير آليات ومعدات ثقيلة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة،

نظرا للتقلبات الجوية بالولايات الشرقية المصحوبة بتساقط الثلوج

حيث قامت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري قسنطينة صباح اليوم الاثنين ، بفك العزلة وفتح الطريق المؤدي إلى منطقة الكاف لكحل، مما سمح لمستعملي هذه بالمرور بصفة عادية.