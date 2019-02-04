طمار: أغلفة مالية لكافة برامج "عدل" بكل الولايات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الإثنين، بولاية الأغواط، أنه تم توفير الأغلفة المالية لكافة برامج سكن (عدل) بكل الولايات.

وأوضح الوزير، لدى تلقيه عرضا شاملا حول وضعية قطاع السكن بولاية الأغواط في مستهل زيارة العمل التي شرع فيها إلى هذه الولاية "أنه تم توفير الأغلفة المالية لكافة برامج السكن التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بجميع الولايات.

وشدد الوزير في السياق ذاته، على ضرورة إطلاق برامج السكن بمختلف الصيغ الممنوحة في 2019 في السنة ذاتها، داعيا في ذات الوقت، إلى التركيز على جانب النوعية، وأيضا إنجاز السكنات الريفية وفق نمط المجمعات وإسناد مشاريع هذا النمط من السكن لعدة مقاولات لضمان تسليمها في آجال وجيزة.

وأعلن طمار بالمناسبة عن منح برنامج سكني جديد لفائدة الولاية يتمثل في 1.500 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و1.000 سكن ريفي وخمسة مجمعات مدرسية، وغلاف مالي بقيمة 5.3 مليار دج موجه لعمليات تهيئة التجزئات الحضرية والريفية.

ووصف وزير السكن والعمران والمدينة وضعية القطاع بالولاية بالمريحة، حيث أن 80 % من البرنامج الموجه لها قد تم استكماله.

وتتضمن حظيرة السكن بولاية الأغواط ما مجموعه 34.215 وحدة بمختلف الصيغ من بينها 27.577 وحدة مستلمة، إلى جانب تخصيص ضمن البرامج السابقة ما قيمته 5.84 مليار دج لأشغال التهيئة.

ويواصل طمار زيارته لولاية الأغواط بمعاينة انطلاق أشغال التهيئة وإنجاز مجمع مدرسي بالقطب الحضري 3.600 سكن عمومي إيجاري ببلدية آفلو، قبل أن يشرف مساء اليوم بعاصمة الولاية على حفل تسليم قرارات استفادة من حصة سكنية قوامها 2.869 وحدة بمختلف الصيغ ويضع حجر الأساس لمشروعي إنجاز 432 سكن (ترقوي مدعم ) و500 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).