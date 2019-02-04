تمار : توفير التمويل الخاص لإنجاز كل سكنات عدل

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، يوم الإثنين بولاية الأغواط أنه تم توفير الأغلفة المالية لكافة برامج السكن (عدل) بكل الولايات.

و أوضح الوزير "أنه تم توفير الأغلفة المالية لكافة برامج السكن التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بجميع الولايات، حيث تندرج هذه العملية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة"، قبل أن يضيف أنه وجهت تعليمات لتسوية الوضعيات و إطلاق كل البرامج السكنية في أقرب الآجال و ذلك لدى تلقيه عرضا شاملا حول وضعية قطاع السكن بولاية الأغواط في مستهل زيارة العمل التي شرع فيها إلى هذه الولاية.

وشدد الوزير في السياق ذاته على ضرورة إطلاق برامج السكن بمختلف الصيغ الممنوحة في 2019 في السنة ذاتها، داعيا في ذات الوقت إلى التركيز على جانب النوعية، و أيضا إنجاز السكنات الريفية وفق نمط المجمعات وإسناد مشاريع هذا النمط من السكن لعدة مقاولات لضمان تسليمها في آجال وجيزة.

وأعلن تمار بالمناسبة عن منح برنامج سكني جديد لفائدة الولاية يتمثل في 1.500 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، و1.000 سكن ريفي وخمسة (5) مجمعات مدرسية، وغلاف مالي بقيمة 3ر5 مليار دج موجه لعمليات تهيئة التجزئات الحضرية والريفية.

و وصف وزير السكن والعمران والمدينة وضعية القطاع بالولاية بـ "المريحة "، حيث أن 80 في المائة من البرنامج الموجه لها قد تم استكماله.

و تتضمن حظيرة السكن بولاية الأغواط ما مجموعه 34.215 وحدة بمختلف الصيغ، من بينها 27.577 وحدة مستلمة، إلى جانب تخصيص ضمن البرامج السابقة ما قيمته 84ر5 مليار دج لأشغال التهيئة.

و يواصل السيد تمار زيارته لولاية الأغواط بمعاينة انطلاق أشغال التهيئة وإنجاز مجمع مدرسي بالقطب الحضري 3.600 سكن عمومي إيجاري ببلدية آفلو، قبل أن يشرف مساء اليوم بعاصمة الولاية على حفل تسليم قرارات استفادة من حصة سكنية قوامها 2.869 وحدة بمختلف الصيغ، ويضع حجر الأساس لمشروعي إنجاز 432 سكن (ترقوي مدعم ) و500 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) .