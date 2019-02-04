الجزائر – سلال يشرع في ضبط فريق عمله للحملة الانتخابية لبوتفليقة

لن يقوم المترشح عبد العزيز بوتفليقة بحملته الانتخابية لرئاسيات أفريل المقبل، كما كان الحال في انتخابات 2014، حيث سيكون عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، مدير حملته الانتخابية، وحسب مصادر نقلت عنها “TSA” فإن سلال شرع أمس الأحد في تعيين فريق عمله بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.

وفقًا لذات المصادر، فإن الفريق الذي أدار حملة 2014، هو نفسه هذه المرة، مع بعض الاستثناءات.

والملاحظ في فريق سلال هو غياب الوزير السابق عبد السلام بوشارب، الذي لم يظهر حتى الآن في برنامج سلال، حيث كان خلال 2014 مسؤولاً عن الاتصال، وهو المنصب الذي سيكون هذه المرة من نصيب عمارة بن يونس رغم أنه لا يحتفظ بعلاقات جيدة مع سلال.

كما سيكون مصطفى رحيال الذي شغل منصب مدير ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال سابقا، أحد أبرز فريق الحملة الانتخابية، حيث أوكلت له مهمة المالية والتنظيم، كما يتمتع بعلاقات جيدة مع سلال وبثقة رئاسة الجمهورية.

وحسب المعلومات التي أوردتها “TSA” فإن رسالة بوتفليقة الى الجزائريين، والتي سيعلن فيها عن ترشحه، مصحوبة بسلسلة من الوعود، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم الاعلان بعدها عن بشكل رسمي عن فريق الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة.