الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلة رئيساً للسلفادور

أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في السلفادور، الاثنين، فوز نجيب بوكيلة الفلسطيني الأصل، بانتخابات الرئاسة في البلاد، وفق نتائج أولية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن المحكمة، أن رجل الأعمال الشاب بوكيلة (37 عاماً) حل في المركز الأول إثر حصوله على 54 في المائة، وذلك بعد فرز نحو 90 في المائة من الأصوات.

فيما حصل كارلوس كاليخاس، أشرس منافسي بوكيلة، على 32 في المائة من الأصوات.

ووفق المصدر نفسه، فإن بوكيلة تخطى نسبة الـ50 في المائة من الأصوات المطلوبة لتفادي جولة إعادة في مارس المقبل.

وقبل إعلان تلك النتائج، أعلن بوكيلة بالفعل فوزه في الانتخابات ، قائلاً: “نحن على ثقة كاملة بفوزنا في الرئاسة، لقد فزنا من الجولة الأولى”، حسب المصدر نفسه.

ومن شأن فوز بوكيلة أن ينهي عقوداً من سيطرة حزبي “جبهة فارابوندو مارتي” اليساري، ومنافسه المحافظ حزب “التحالف الوطني الجمهوري”، على مقاليد السلطة التي تبادلاها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992.

وتوعد بوكيلة، الذي كان يشغل منصب العمدة السابق لمدينة سان سلفادور بالقضاء على الفساد ومواجهة العصابات الإجرامية المسؤولة عن أعلى معدلات الجريمة في العالم.

وتنافس في الانتخابات التي جرت، الأحد، أربعة مرشحين تعهدوا جميعاً بالقضاء على الفساد وعنف العصابات وتوفير فرص عمل.