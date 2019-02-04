نشرية خاصة : استمرار تساقط الأمطار بشمال الجزئر إلى غاية يوم الثلاثاء

سيستمر تهاطل أمطار قوية مرفوقة أحيانا بعواصف وبَرَد على الولايات الشمالية للبلاد وهذا إلى غاية يوم غد الثلاثاء، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية كل من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج مع كميات تساقط قد تصل أو تتجاوز 30 مم حتى صبيحة يوم الثلاثاء.

وبالنسبة لولايات شرق البلاد، فستمس الأمطار كل من بجاية وشمال ولاية سطيف وجيجل وسكيكدة وميلة وقسنطينة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس، وهذا بدءً من يوم الاثنين إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا بكميات تساقط تصل أو تتجاوز محليا 50 مم.

كما تتوقع النشرية هبوب رياح قوية في شكل عواصف خلال نفس الفترة.